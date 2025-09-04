Лариса Долина высказалась о новом браке

Лариса Долина официально была замужем три раза. Ее первым супругом стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский. В этом браке родилась единственная дочь артистки Ангелина. Однако сохранить семью певице не удалось. Во второй раз Лариса Долина вышла замуж за бас-гитариста Виктора Митязова. Но и этот брак долго не продержался. Третьим мужем певицы тоже стал бас-гитарист Илья Спицын. Хоть он и был на 13 лет моложе артистки, этот союз оказался крепким и долгим - продлился 18 лет. Однако в 2016 году супруги оформили развод. Что стало причиной расставания, точно неизвестно. Лариса Долина предпочитает не обсуждать эту тему.

Однако в новом интервью певица высказала уверенность, что в любовь просто необходимо верить. "А главное - полюбите себя и жизнь, тогда появятся блеск в глазах и желание что-то делать", - призвала артистка.

Несмотря на такой настрой, выходить замуж в четвертый раз Лариса Долина не торопится.

"Я три раза была замужем. Думаю, достаточно. Мне не нужен партнер только для того, чтобы было кому "подставить плечо". Для этого у меня есть друзья, которые всегда придут на помощь", - сообщила певица.

Лариса Долина считает, что мужчина должен быть целеустремленным, уметь встать на защиту, любить и уважать женщину. "Больше всего в мужчине я ценю его волю и силу", - призналась артистка "КП".