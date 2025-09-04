«Он устал»: Никита Ефремов о состоянии отца

Сын актера Михаила Ефремова Никита рассказал о состоянии отца. В интервью порталу «Документальное кино» артист заявил, что его отец устал от внимания прессы.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве. Суд приговорил артистка к 7,5 годам колонии, однако в апреле 2025 года он вышел по УДО. Летом стало известно, что Ефремов примет участие в спектакле Никиты Михалкова «Без свидетелей».

Никиту Ефремова спросили о состоянии отца. По его словам, сейчас все хорошо, однако со стороны артиста «есть просьба».

«Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку. Спасибо», — сообщил Никита Ефремов.

Супруга Ефремова высказалась о разводе

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов развелся с пятой женой Софьей Кругликовой, с которой воспитывал троих общих детей. По сообщениям СМИ, причиной стал роман 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.