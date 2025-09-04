Племянник Галкина* с военной специальностью покинул РФ сразу после начала СВО

Племянник Максима Галкина* Никита, имеющий военную специальность, покинул Россию спустя четыре дня после начала спецоперации. Об этом в четверг, 4 сентября, пишет Telegram-канал Shot.

© Соцсети

Сообщается, что 27-летний Никита сначала уехал в Ереван, затем перебрался в Сербию, где большую часть 2023 года снимал апартаменты с бассейном и террасой за 60 евро в сутки. Ранее он проходил службу в автомобильных войсках в Воронежской области, куда в 2017 году на присягу приезжал его дядя.

До переезда за границу Никита Галкин был зарегистрирован и жил в Хамовниках, владел долей в восьмикомнатной квартире площадью 163 квадратных метра. В 2023 году жилье продали за 141 миллион рублей. Связь с Россией он почти полностью прекратил, а индивидуальное предпринимательство в сфере торговли закрыл, уточняется в публикации.

Пугачева винит Галкина* в том, что она уехала из России

После объявления о разводе актера Никиты Преснякова с супругой Аленой Красновой пользователи Сети предположили, что причиной разлада в их отношениях мог стать Максим Галкин*. В частности, именно из-за него Россию была вынуждена покинуть как сама Алла Пугачева, так и ее дочь Кристина Орбакайте.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.