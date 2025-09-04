Племянник Максима Галкина* покинул Россию спустя 4 дня после начала СВО

Племянник Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) с военной специальностью покинул Россию спустя 4 дня после начала СВО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщает SHOT, Никита вылетел в Ереван, затем переехал в Сербию, где жил почти весь 2023 год и снимал трехкомнатную квартиру за 60 евро в сутки.

Племянник Галкина* прошел службу в автомобильных войсках в военном училище в Воронежской области. До отъезда за границу Никита был прописан и проживал в Хамовниках, где у него была доля в восьмикомнатной квартире площадью 163 квадрата. В 2023 году жилье было продано за 141 млн рублей.

Никита оборвал связи с Россией и закрыл ИП в сфере торговли.

