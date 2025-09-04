Дудь* досрочно приостановил действие своего товарного знака

Журналист и блогер Юрий Дудь* (признан в РФ СМИ-иноагентом) раньше срока приостановил действие товарного знака «вДудь» в России, передает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

В ней указано, что его исключительное право на товарный знак «вДудь» истекало летом 2027 года, но после заявления журналиста его правовая охрана была полностью прекращена. Согласно документам, блогер намеревался отказаться от «вДудя» еще в июне 2022-го, вскоре после попадания в перечень СМИ-иноагентов.

По данным Роспатента, сейчас журналист владеет в РФ по меньшей мере еще четырьмя товарными знаками.

Уехавший в Барселону блогер Дудь* назвал Испанию страной со множеством проблем

Блогер признан иностранным агентом за распространение в своих интервью информации из изданий-иноагентов и за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году мужчина уехал из России. 22 июля 2025 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Дудя на два месяца за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Ранее Лебедев пожелал Дудю «долгих лет здоровья».

