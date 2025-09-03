Шуфутинский раскрыл детали создания песни «3-е сентября»

Дата третье сентября была выбрана авторами композиции случайно, признал в беседе с журналистами «Пятого канала» известный певец Михаил Шуфутинский.

Артист отметил, что позже, после создания песни, ни композитор Игорь Крутой, ни автор текста Игорь Николаев не смогли объяснить, почему именно этот день оказался в центре внимания.

«Дату не я придумал. Ее Игорь Николаев придумал. Никто не признается: ни он, ни Крутой, что значит в нашей жизни 3 сентября. Это стихийно произошло, как они говорят, и я тоже так думаю. Мы не создавали ее, просто так случилось. 2-го все было всерьез, а 3-го кипишь получился», — разъяснил Шуфутинский.

Исполнитель подчеркнул, что дата не несет никакого скрытого смысла. Он также добавил, что исполняет песню по-разному в зависимости от настроения и не любит петь под фонограмму.

Напомним, что песня «Третье сентября» впервые прозвучала в 1993 году и быстро стала одной из визитных карточек Михаила Шуфутинского.

Шуфутинский рассказал о семейном конфликте

В 2011 году она приобрела статус интернет-мема, стала предметом ежегодных шуток и флешмобов в соцсетях. Кроме того, появилась традиция отмечать 3 сентября «Шуфутинов день».