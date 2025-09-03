Дочь Даны Борисовой пожаловалась на мать

Полина Борисова обвинила свою мать, известную телеведущую Дану Борисову, в том, что она якобы не дает девушке строить карьеру и вставляет палки в колеса. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, Полина опубликовала в личном блоге переписку с отцом, в которой рассказала, что Дана решила ей насолить.

Девушка заметила, в частности, что собиралась начать карьеру на телевидении, но Борисова обзвонила руководства крупнейших каналов и пригрозила устроить им большие неприятности, если её наследницу возьмут на работу.

«Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, чтобы меня, если они хотят с ней дружить, никогда на работу не брали», — заметила Полина.

По ее словам, мать готова пойти на всё, лишь бы не допустить успеха родной дочери, всячески препятствует ее развитию.

«Вся моя жизнь под откос из-за ее воспитания. Детства не было, хоть я всегда обратное говорю. Поэтому и кидаюсь на всех: друзей, парней. Потому что меня не любили никогда, и мне нужно хоть чье-то внимание», — пояснила девушка.

Дана Борисова, в свою очередь, заявила, что не следует обращать внимание на резкие слова Полины, ссора не является серьезной.

«Не обращайте внимания, немного поссорились. Бывает», — уточнила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Борисова подарила дочери средства на ринопластику, подтяжку груди и липоскульптурирование тела. Дана также активно поддерживала дочь в в проекте «Выживалити. Наследники».