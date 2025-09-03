Дибров рассказал о своей жизни на фоне развода

65-летний Дмитрий Дибров держится бодрячком на фоне развода с супругой Полиной. Свидетели уже рассказывали, что телеведущий не показывает своих эмоций и ни разу не сказал плохого слова о пока ещё законной жене. А теперь в интервью «СтарХиту» он признался, что справляется с бытом самостоятельно.

«Я что же, бобыль вам, что ли? У меня прислуга, коллектив… Шофёр возит детей в школу — из школы. Я сам приготовлю еду. Да и еды этой уже не так много. И, более того, нельзя же после шести», — заявил он.

Дибров добавил, что, несмотря на тяжёлый период, не исключает нового брака. Он по-прежнему считает, что это «самое счастливое, что есть на свете».

«Упаси тебя Господь — засунуть её на кухню. Ну, может, кто-то любит на кухарках жениться, тогда конечно. А так вообще она не только дома должна быть хозяйкой, но и в твоей жизни», — добавил он.

К слову, не так давно Дибров вышел на связь с заявлением о своей жизни. Он отреагировал на слухи о том, что на фоне развода пристратился к алкоголю.