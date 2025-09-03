Лариса Гузеева опубликовала архивное обнаженное фото

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала архивное откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом снимке знаменитость предстала без одежды и нижнего белья. Она обнимала себя за плечи, прикрывая обнаженную грудь руками.

«Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой», — подписала женщина кадр, который набрал более 11 тысяч лайков.

Поклонники оценили публикацию Гузеевой в комментариях.

«Была и есть красивая женщина», «Мой идеал красоты», «Невероятно красивая», «Деми Мур Вас скопировала», «Богиня», — высказывались пользователи сети.

В июле Лариса Гузеева высказалась о своей внешности. Тогда телеведущая призналась, что недовольна своим внешним видом, поэтому редактирует кадры, которыми делится в соцсетях.