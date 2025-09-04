Как изменились заработок и карьера Петра Дранги после отношений с Агатой Муцениеце

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце обрела счастье с Петром Дрангой. Артисты рассекретили отношения в 2024 году. В середине 2025 года, находясь в романтическом путешествии, Петр сделал актрисе предложение, и в августе они сыграли свадьбу, на которую, по данным СМИ, потратили не меньше 20 млн. По словам продюсера Сергея Дворцова, роман с актрисой повлиял на заработок и медийность музыканта, гонорар которого начинается от двух миллионов. Об этом Сергей рассказал сайту «Страсти».
Дворцов предположил, что супруги равны по заработку. При этом он отметил, что Агату чаще зовут на мероприятия.
Напомним, супруги готовятся к рождению ребенка. В июле 2025 года Агата и Петр устроили гендер-пати, на котором присутствовали дети актрисы от предыдущего брака. Тогда знаменитости узнали, что у них родится дочь.