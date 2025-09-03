Катя Гордон назвала себя альбиносом и сравнила с голливудской звездой

Юрист Екатерина Гордон назвала свою внешность особенной и сравнила себя с голливудской актрисой Кэмерон Диас.

Она подчеркнула, что не стремится выглядеть идеально. При этом гримеры, по словам Кати, часто говорят ей, что у нее отличное лицо – как его «нарисуешь», таким оно и будет.

«В детстве рисовала себе брови фломастером, потом смущалась белых ресниц и носа, который, как его не правь, стабильно, как птицы, тянется к югу», — разоткровенничалась исполнительница хита «Дамы за 30» в личном блоге.

Гордон призналась, что «презирает» макияж и принимает себя альбиносом.

«Принимаю себя альбиносом, стареющей Мишель Пфайффер и недоделанной Кэмерон Диас. Внешность оказалась всего лишь одной и вовсе не главной картой в моей колоде», — отметила 44-летняя юрист.

