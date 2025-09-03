Пользователи заметили отсутствие Тимати на праздновании месяца дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Несколько дней назад журналисты сообщали, что Тимати вернулся в Россию к возлюбленной Валентине Ивановой и его новорожденной дочери. До этого рэпера в Москве не было около месяца — он публиковал фотографии с отдыха и вечеринок.

Сегодня Иванова выложила серию новых фотографий с дочерью Эммой. Возлюбленная рэпера написала, что ее дочери исполняется один месяц. Однако на кадрах нет отца девочки. Пользователи предположили, что Тимати вновь оставил Иванову одну в Москве.

Позже девушка выложила фотографию, на которой ее дочь лежит вместе с собакой.

«Мои любимые дети», — подписала кадр она.

Ранее мы писали о том, что Алена Шишкова пригрозила хейтерам, издевающимся над дочерьми и сыном Тимати.