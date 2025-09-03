Пользователи заметили отсутствие Тимати на праздновании месяца дочери

Страсти

Пользователи заметили отсутствие Тимати на праздновании месяца дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Пользователи заметили отсутствие Тимати на праздновании месяца дочери
© Passion.ru

Несколько дней назад журналисты сообщали, что Тимати вернулся в Россию к возлюбленной Валентине Ивановой и его новорожденной дочери. До этого рэпера в Москве не было около месяца — он публиковал фотографии с отдыха и вечеринок.

Сегодня Иванова выложила серию новых фотографий с дочерью Эммой. Возлюбленная рэпера написала, что ее дочери исполняется один месяц. Однако на кадрах нет отца девочки. Пользователи предположили, что Тимати вновь оставил Иванову одну в Москве.

Позже девушка выложила фотографию, на которой ее дочь лежит вместе с собакой.

«Мои любимые дети», — подписала кадр она.

Ранее мы писали о том, что Алена Шишкова пригрозила хейтерам, издевающимся над дочерьми и сыном Тимати.