Раскрыты все тайны секс-символа советского кино

Елена Проклова рано начала сниматься в кино. На ее счету несколько десятков различных ролей, принёсших ей звание Заслуженной артистки РСФСР. Она всегда считалась эталонной матерью и хозяйкой. Лишь спустя много лет она призналась: в ее жизни достаточно трагедий.

Елена Проклова родилась в 1952 году в Москве в семье педагогов. В четырёхлетнем возрасте ее отдали в секцию по спортивной гимнастике, а уже в 11 лет Проклова получила звание мастера спорта и подавала большие надежды, отмечали тренеры. Однако связывать свою жизнь со спортом девочка не стремилась. В подростковом возрасте она влюбилась в кинематограф и честно сообщила об этом родителям.

Родные поддержали девушку, и после окончания школы экстерном она поступила в Школу-студию МХАТ.

Свою первую роль Елена сыграла в 12-летнем возрасте. После выхода картины «Звонят, откройте дверь» Проклова была номинирована на премию в номинации «Детские фильмы» в Венеции. Она не получила награду, однако признание и любовь зрителей стоило ее трудов.

Проклова втянула в скандал с домогательствами Олега Табакова

Все ее роли были яркими и запоминающимися, а зрители отмечали природный талант девушки. Она перевоплощалась в любую героиню и не боялась играть эпизодические роли.

Инсульт и астма

Не отказывалась актриса от выступлений и съёмок даже во время болезни.

В 2017 году Елена рассказала о своем недуге. Оказалось, много лет она страдает от астмы.

В 2022 году артистка призналась: она перенесла инсульт. После одной из репетиций ей стало плохо: сильно болела и кружилась голова. Коллеги вызвали скорую помощь, которая спешно забрала актрису в больницу.

Там Проклову перевели в реанимацию, отметив, что еще немного и последствия стали бы быть необратимыми. Оказалось, плохо себя чувствовала звезда еще утром, однако пропустить спектакль и подвести почти 2 тысячи зрителей она не могла.

Чтобы прийти в себя и поскорее встать на ноги, артистка ежедневно выполняла несложные, но важные упражнения. Это помогло ей восстановиться и «не стать обузой» для родных.

Через некоторое время Елена призналась: недуг настолько ее испугал, что она думала о поиске яда, чтобы свести счёты с жизнью. Быть прикованной к постели ей не хотелось.

А в 2023 году артистка вышла на сцену со сломанной ногой. После перелома ей пришлось установить пластину. Несмотря на просьбы врачей, Елена рано вернулась к работе.

Артистка отметила: она умеет чувствовать свое тело, потому иногда может пренебречь рекомендациями и советами медиков.

Роман с Янковским и похороны детей

В Советском Союзе Елену Проклову считали секс-символом. Ее красота многих мужчин сводила с ума, а женщины мечтали быть похожими на артистку.

Впервые под венец Проклова пошла с режиссёром Виталием Мелик-Карамовым. В браке у них родилась дочь Арина, но союз в итоге распался.

Некоторое время за актрисой ухаживал коллега Олег Янковский. Несмотря на то, что артист был женат, Елена приняла его ухаживания. Их отношения закончились, когда знаменитость узнала о беременности. Рушить чужую семью Проклова не хотела, из-за чего решилась на аборт.

Позже она признается: беременность была прервана в день её рождения. Этот день стал самым трудным и запоминающимся в ее жизни.

Вторым мужем звезды стал врач Александр Савелов-Дерябин. Брак разрушила трагедия. Только что родившиеся близнецы пары умерли. Пережить горе вместе супруги не смогли.

В третий раз Проклова вышла замуж за Андрея Тришина. И снова в ее семье случилась беда: первый малыш пары умер через несколько дней после родов. Супругам удалось сохранить семью, а через несколько лет Елена родила дочь Полину. В 2015 году пара все же рассталась, однако сохранила тёплые отношения.

Скандал с Табаковым

В 2021 году Елена Проклова оказалась в эпицентре крупного скандала. В беседе с Лерой Кудрявцевой актриса призналась: она стала жертвой домогательств.

В 15-летнем возрасте к ней приставал известный актёр. Его попытки склонить юную коллегу к интиму длились почти два года. Имя мужчины Проклова намеренно не называла. Однако по ее описанию и примерному времени поклонники предположили, что тем самым артистом мог быть Олег Табаков.

Позже Проклова подтвердила догадки. По словам актрисы, коллега убеждал ее, что происходящее между ними не выходит за рамки дозволенного, а в его действиях нет ничего плохого.

После откровений на знаменитость обрушился шквал критики. Ее обвиняли в непристойном образе жизни и попытках рушить чужие семьи. Чтобы уберечься от негатива, Елена перестала комментировать свои слова и не обращала внимания на слухи. Со временем скандал сошел на нет, а артистка больше не обсуждает интимные темы.

Сегодня 72-летняя артистка живёт одна. Она не мечтает о новых отношениях и честно признаётся: в ее возрасте уже пора все свободное время посвящать себе. Она тепло общается с дочерьми и бывшим мужем, а ее местом силы по-прежнему остаются съёмочная площадка и театральная сцена.