Стало известно о разделе имущества Ефремова и его экс-супруги

После развода заслуженный артист РФ Михаил Ефремов и его бывшая жена, звукорежиссер Софья Кругликова, будут делить две квартиры в центре Москвы, а также дом в Подмосковье. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Общая стоимость недвижимости, о которой идет речь, составляет 200 миллионов рублей. Так, в 2011 году артист приобрел шестикомнатную квартиру площадью практически 150 квадратных метров в историческом доме в Плотниковом переулке в районе Хамовники. Его цена на рынке составляет приблизительно 140 миллионов рублей.

В свою очередь, на экс-супругу Ефремова Кругликову в 2019-м была оформлена 45-метровая квартира в Пресненском районе столицы на Большой Никитской улице. Уточняется, что дом 187 года постройки, где она находится, является объектом культурного наследия. Примерная стоимость указанного жилья — 40 миллионов рублей. Помимо этого, на звукорежиссера в 2006 году был оформлен дом метражом 63 «квадрата» за 20 миллионов в садоводческом некоммерческом товариществе «Рябинушка», расположенном в Красногорском районе.

Кроме них, у Ефремова есть две квартиры, доставшиеся по наследству, которые не относятся к совместно нажитому имуществу и поэтому не будут делиться. Так, в собственности у актера находятся объект площадью 67 квадратных метров на Никитском бульваре, ранее принадлежавший его матери. Его стоимость на рынке составляет 52 миллиона рублей. Вторая из них, расположенная на Тверском бульваре, досталась артисту от дяди. Такое жилье в данный момент оценивается в 90 миллионов рублей.

Ранее в этот же день стало известно об официальном разводе Ефремова с Кругликовой после 23 лет брака. Она была его пятой женой, с которой они воспитывали троих детей — 21-летнюю Веру, 18-летнюю Надежду и 15-летнего Бориса.