В России отреагировали на скандальный концерт Егора Крида

Певица Лариса Долина неожиданно поддержала рэпера Егора Крида, на которого обрушилась критика после танцев девушек на пилоне во время его концерта в «Лужниках».

Исполнительница хита «Погода в доме» назвала потрясающим номер Филиппа Киркорова с Егором Кридом. Певец стал одним из гостей шоу рэпера.

«Я посмотрела недавно отрывок из концерта Егора Крида, который был в Лужниках. Кстати, потрясающий совершенно номер, вообще фантастический», — заявила Лариса Долина на пресс-конференции в ТАСС.

При этом присутствовавший рядом Киркоров с грустью отметил, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина с мнением Долиной не согласна.

«А Мизулиной не понравилось», - констатировал певец.

В ответ Долина подчеркнула, что высказывает свое субъективное мнение.

Стоит отметить, что критике со стороны Екатерины Мизулиной подвергся не номер с Киркоровым, а другая часть шоу, во время которой на коленях у Егора Крида сидела танцовщица в латексных шортах и топе.

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру после жалоб на откровенные танцы и «разврат» на концерте Егора Крида в Лужниках, вход на который был с возрастным ограничением 12+.

Об этом Мизулина написала в своем официальном Telegram-канале.

— Тысячи писем в последние дни в связи с «голой вечеринкой» на сцене Лужников на концерте скамера Егора Крида. Многие из писем — от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и увидели на сцене развратные действия. Направим обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних, — написала глава Лиги безопасного Интернета.

По ее мнению, откровенным танцам на многотысячную аудиторию стадиона Лужники не время в период проведения Россией специальной военной операции на Украине. Родители подростков были шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене, добавила Мизулина.

Концерт певца Егора Крида в «Лужниках» привлёк внимание общественности из-за эпизода с поцелуем и танцами с элементами эротики.

Эротика на сцене: концерт Егора Крида в Лужниках дошёл до Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что такие сцены не соответствуют возрастной маркировке «12+», указанной для мероприятия.

По его мнению, поведение артиста можно рассматривать как сознательную провокацию, нарушающую права несовершеннолетних зрителей. Он также отметил, что к ответственности могут быть привлечены не только сам Крид, но и организаторы концерта, поскольку они допустили появление подобного номера в программе.

Критические замечания высказала и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Она подчеркнула, что родители возмущены происходящим на сцене, считая это недопустимым для концертов с подростковой аудиторией.

По её словам, подобные действия артистов оказывают негативное влияние на воспитание детей и противоречат традиционным ценностям.

С критикой на артиста обрушились и фанатки Егора Крида. Несовершеннолетние девочки пришли на концерт с мамами и старшими сестрами и увидели много лишнего.

Певец Егор Крид отреагировал на обвинения главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной в разврате из-за концерта в Москве. Артист высказался в своем Telegram-канале.

Егор Крид заявил, что не считает исполнение танцевального номера в шортах и топе красивой девушкой и поцелуй с ней угрозой для "семейных ценностей нашей страны". Певец пояснил, что поцелуи — неотъемлемая часть здоровых отношений между мужчиной и женщиной. Артист обратил внимание, что они транслируются в мультфильмах, кино и сказках.

"Зато я считаю, что разрушать семью в Год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины", — раскритиковал Крид Мизулину.

По словам певца, он мог бы "много чего сказать" про главу "Лиги безопасного интернета", но не станет этого делать. Артист добавил, что услышал недовольных поклонников и вместе со своей командой переделает и доработает номер.

Виктория Цыганова сообщила, что Егор Крид потерял ощущение реальности на концерте в «Лужниках». Певица прокомментировала скандал вокруг Егора в Telegram-канале.

Егор Крид угодил в скандал после концерта в «Лужниках». Многие зрители раскритиковали мероприятие певца за эпатажные номера, поцелуй с танцовщицей, а Екатерина Мизулина сравнила шоу с «голой» вечеринкой. Виктория Цыганова отметила, что концерт Егора «далеко не самое ужасное», что происходило на эстраде. При этом она также, как и россияне, осудила поведение артиста.

«К сожалению, в современной России это выступление Крида — далеко не самое ужасное. Бывают шабаши и похлеще. Тут больше поражает реакция самого исполнителя, который, кажется, совсем потерял ощущение реальности», — высказалась артистка.

По ее мнению, Егор должен принести извинения зрителю. Более того, Виктория возмущена поведением певца, который уверен в своей неприкосновенности и насмехается над предстоящими проверками.

Виктория добавила, что концерт Крида был неуместным во время СВО.

«Испытание «медными трубами» способны выдержать не все. Крид собрал «Лужники», но остался ли он человеком после этого?» — возмутилась она.

Журналистка Ксения Собчак в среду, 3 сентября, прокомментировала скандал между певцом Егором Кридом и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

В личном блоге Собчак похвалила Крида за храбрость и поддержала его слова о том, что Мизулина «разрушила» прошлый брак ее возлюбленного, певца SHAMAN, начав с ним встречаться в Год семьи.

Более того, журналистка назвала Мизулину «барби-роботом» и отметила, что глава Лиги безопасного интернета пытается «устранить» конкурентов SHAMAN. Собчак также выразила сомнение в том, что артист сможет собрать стадион в рамках своего концерта.

— А у нашей барби-робота теперь тема — пытаться таким образом пнуть конкурентов Шамана? Шаман пока «Лужники» не соберет. И не «пока» тоже. Даже если нагонять будут всей Лигой безопасного интернета, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал скандал вокруг концерта певца Егора Крида в «Лужниках». Его цитирует StarHit.

Киркоров принял участие в шоу своего коллеги, а затем наблюдал за концертом из зрительного зала. Исполнитель заявил, что не увидел разврата в номерах Крида, и назвал глупостью обвинения в адрес певца.

«Все было эстетично, красиво, деликатно. Как Егор умеет. Он никогда не переходит грань», — добавил Киркоров.

