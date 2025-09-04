Роза Сябитова предсказала будущее Дмитрия Диброва после развода

Развод Дмитрия и Полины Дибровых по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых шоубиз-тем в стране. Теперь многие гадают — что же ждет популярного ведущего после громкого и скандального разрыва с молодой неверной женой?

Предсказать дальнейшую судьбу попыталась Роза Сябитова, самая известная сваха страны. Она уверена, что Дмитрия ждут новые отношения. Однако пока, по словам ведущей, Диброву нужно взять отдых от амурных дел.

«У него сейчас слишком много проблем, такое не выдержит ни один партнер. Уверена, что после развода он найдет еще более молодую девушку. Так устроена природа», — поделилась Роза с журналистами издания «Абзац».

При этом Сябитова считает подобные отношения дискриминацией по возрасту. «Думаю, что он повторит путь Лепса и найдет себе совсем юную девчонку», — сказала коллега Ларисы Гузеевой.

65-летний Дибров, как считают пользователи Сети, уже присмотрел себе молоденькую невесту. Недавно ведущий пришел на день рождения дочки Даны Борисовой. Шоумен тепло обнимал Полину, которой исполнилось всего 18 лет. Кадры облетели Интернет и спровоцировали слухи о любовных намерениях Дмитрия в отношении подростка.