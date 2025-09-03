Похожий на Диброва мужчина попал на видео с двумя девушками в отеле

Мужчина, похожий на ведущего Дмитрия Диброва, попал на видео с двумя девушками в подмосковном отеле. Соответствующие кадры приводит Super.ru.

Источник отмечает, что примерно 27-28 июля мужчина, напоминающий Диброва, заселился в отель. Издание публикует видео и фото человека: на кадрах мужчина в черном костюме, белой рубашке и в фирменных солнцезащитных очках.

Посетитель общался с девушками на открытой террасе, трогая за ноги и ягодицы. Как пишет издание, он был пьян и щедро одаривал спутниц алкоголем и цветами в номер.

Дибров прокомментировал слухи о запое

Подтверждения, что на кадрах действительно ведущий, нет. Однако Super.ru пишет, что мужчина был очень похож на него.

Ранее Дибров посетил премьеру фильма «Тогда. Сейчас. Потом». Он признался, что не разочаровался в институте брака и считает его самым счастливым из всего на свете. Ведущий также размышлял о любви и предположил, что чувство дается за достижения во внелюбовной сфере.