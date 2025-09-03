«Жалкий» Роджер Уотерс из Pink Floyd оплевал покойного Оззи Осборна

Фигура Оззи Осборна, скончавшегося 22 июля с.г. в возрасте 76 лет, не оставляет до сих пор равнодушными не только поклонников артиста, но и некоторых его коллег по сцене, и не все высказывания звучат уважительно. Днями «отличился» один из праотцов группы Pink Floyd (не менее, надо заметить, культовой, чем и Black Sabbat) Роджер Уотерс.

Пока московские фанаты эмоционально и почти в слезах оплакивали и прощались с рок-легендой на SandlerFest-2025 в минувшие выходные на специальной «Церемонии памяти», о чем в деталях написала «Звуковая Дорожка» «МК» в выпуске от 3 сентября с.г., г-н Уотерс вызвал очередную бурю возмущения – на сей раз своими резкими словами в адрес умершего Оззи. Надо заметить, что высказывания Роджера Уотерса в последнее время часто вызывают у многих людей оторопь и удивление.

В недавнем интервью сооснователь Pink Floyd пренебрежительно отозвался о наследии Осборна «в целом», назвав его телевизионные проекты (имелась в виду скандальное реалити-шоу «Семейка Осборнов») «идиотией и чепухой». 81-летний гуру психоделики, которого многие в свою очередь подозревают в «легком помешательстве», заявил, что «никогда не интересовался» Black Sabbath и что ему «наплевать» на их музыку. Он также высмеял эпатажные элементы в имидже группы, подчеркнув, что «ему все это безразлично».

Эти заявления глубоко задели не только возмущенных поклонников, но и семью Осборна. Сын рок-легенды Джек Осборн жестко отреагировал в соцсетях, назвав Уотерса «жалким и оторванным от реальности» и процитировав мнение самого Оззи о музыканте, которое тоже имело не самую благообразную форму. Возможно, что таким образом задетый Уотерс прислал обидчику «ответку», которая, правда, оказалась несколько запоздалой. Джек обвинил Роджера в том, что тот «добивается внимания, оскорбляя умершего», и напомнил, что в музыкальном мире к его отцу «относятся с большим уважением».

В последние недели семье Осборна уже приходилось защищать имя Оззи. Недавно дочь певца Келли Осборн вступила в конфликт с американской рестлершей Бекки Линч, которая, находясь в Бирмингеме, заявила в телеинтервью, что «единственное хорошее, что вышло из этого города, умерло месяц назад», - и добавила, что Оззи «хотя бы хватило ума переехать в Лос-Анджелес». Взбешенная таким «омерзительным снобизмом» Келли обозвала Линч «неуважительным отбросом» и обрушилась на устроителей соревнований за то, что эту Линч «после таких отвратительных слов допустили на шоу».

Семья Осборна демонстрирует готовность отстаивать наследие и честь Оззи в самых жестких формах, «если это требуется». Любые попытки использовать его имя «ради дешевого скандала» не останутся без ответа – грозно предупреждают наследники артиста, который сам знал в скандалах еще тот толк. Однако, большая часть музыкального сообщества продолжает чтить «Принца Тьмы» и скорбеть о его уходе.