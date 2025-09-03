Наталья Штурм иронично отреагировала на развод Михаила Ефремова

Сегодня утром в прессе активно писали о разводе актера и режиссера Михаила Ефремова. Заслуженный артист РФ, как оказалось, официально завершил бракоразводный процесс со своей пятой супругой Софьей Кругликовой. Пара прожила вместе порядка 23 лет. Теперь некогда возлюбленным предстоит раздел имущества.

Как раз об этом высказалась певица Наталья Штурм. На странице личного Telegram-блога исполнительница хита «Школьный роман» выразила удивление, но отметила, что 23 года для «любвеобильного Михаила Олеговича» весьма большой срок. У Ефремова и Кругликовой, напомнила она, есть общие дети — Вера, Надежда и Борис.

Теперь Наталью волнует вопрос, как же будет поделено имущество актера. По словам Штурм, у Михаила много недвижимости от родственников.