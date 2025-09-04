Певица Долина призналась, что не хочет еще раз выходить замуж

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что не хотела бы вновь создавать семью. Об этом она рассказала в интервью kp.ru. "Я три раза была замужем. Думаю, достаточно. Мне не нужен партнер только для того, чтобы было кому "подставить плечо". Для этого у меня есть друзья, которые всегда придут на помощь", - поделилась она. При этом она подчеркнула, что верит в любовь и считает необходимым полюбить себя и жизнь, чтобы было "желание что-то делать". Долина добавила, что считает самым ценным в мужчине волю, силу и целеустремленность. По ее мнению, он должен при необходимости встать на защиту, с уважением относиться к женщинам и уметь любить. Накануне Лариса Долина похвалила скандальное выступление певца Егора Крида в "Лужниках". Она назвала номер потрясающим и фантастическим. Филипп Киркоров заявил, что они с Кридом старались над выступлением. Он напомнил, что номер не понравился главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной. В конце августа прошел концерт Егора Крида в "Лужниках" — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила "пикантный номер", затем Крид ее поцеловал.