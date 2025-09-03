Звезду «Уральских пельменей» выгнали с красной дорожки в Москве

Звезду «Уральских пельменей» Илану Юрьеву выгнали с красной дорожки фильма «Колбаса» в Москве. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на социальные сети актрисы.

© Соцсети

Для этого выхода в свет Юрьева, снимавшаяся в картине, сделала укладку, яркий макияж и надела черное вечернее платье с кружевами. Однако на дорожку ее не пустил охранник.

«Зачем вы меня толкаете?! Я актриса!» — говорит Юрьева в ответ на действия охранника на видео, опубликованном в ее соцсетях.

В ответ мужчина заявил, что здесь «все актрисы и все снимались в этом фильме».

Артистка уточнила, что позднее ее все же пустили на дорожку, однако настроение было испорчено. Она добавила, что не ходила на подобные мероприятия раньше и пожалела, что сделала исключение.

Илана выступает с коллективом «Уральские пельмени» уже 12 лет.

Знаменитость состоит в браке с предпринимателем Дмитрием Дылдиным. Пара познакомилась в московском ресторане. По словам Юрьевой, они влюбились друг в друга с первого взгляда и тогда же в шутку заговорили о свадьбе, а через год официально расписались. И в 2015 году у пары родилась дочь Диана.

В августе Юрьева рассказала о лишних килограммах, набранных во время отдыха.