«Шаман «Лужники» не соберет»: Собчак заступилась за Крида в скандале с Мизулиной

Журналистка Ксения Собчак в среду, 3 сентября, прокомментировала скандал между певцом Егором Кридом и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

В личном блоге Собчак похвалила Крида за храбрость и поддержала его слова о том, что Мизулина «разрушила» прошлый брак ее возлюбленного, певца SHAMAN, начав с ним встречаться в Год семьи.

Более того, журналистка назвала Мизулину «барби-роботом» и отметила, что глава Лиги безопасного интернета пытается «устранить» конкурентов SHAMAN. Собчак также выразила сомнение в том, что артист сможет собрать стадион в рамках своего концерта.

— А у нашей барби-робота теперь тема — пытаться таким образом пнуть конкурентов Шамана? Шаман пока «Лужники» не соберет. И не «пока» тоже. Даже если нагонять будут всей Лигой безопасного интернета, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

2 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет и Генпрокуратуру после жалоб на откровенные танцы и «разврат» на концерте Егора Крида. Она отметила, что ей пришли «тысячи писем», связанных с выступлением артиста.

Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».