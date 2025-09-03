В квартире Петросяна нашли ценностей на миллионы рублей

Квартиру комика Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой в Санкт-Петербурге заполняют антикварные предметы интерьера, стоимость которых достигает нескольких миллионов рублей.

Об этом рассказала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит в беседе с «Комсомольской правдой».

«С точки зрения антиквара, особый интерес представляют картины, печь с изразцами и фарфоровая коллекция — это уже часть культурного наследия», — отметила собеседница издания.

По ее словам, печь с кобальтовой росписью в квартире комика является редким предметом. Если Петросян приобрел оригинал, а не реплику, то печь может стоить от 1,8 до 3,7 миллиона рублей, а отреставрированная — еще дороже. Кроме того, стены жилья украшают пейзажи русской школы XIX — начала XX века. Цена таких полотен зависит от автора: «анонимные» пейзажи стоят от 280 тысяч до миллиона рублей, а если автор известен и подтвержден — от 1,8 миллиона рублей и выше.

В квартире также хранится фарфоровая и хрустальная посуда времен довоенного СССР. Такие изделия могут стоить до 140 тысяч рублей. Помимо антиквариата, интерьер жилья примечателен дизайнерскими светильниками и вазами, стоимость которых оценивается в 90-470 тысяч рублей.

Эксперт считает, что общая цена обстановки в квартире Петросяна может достигать 14-19 миллионов рублей.

«Если подтвердятся имена художников картин и редкость фарфора, то коллекция может быть оценена еще выше — в 250-300 тысяч евро (23-28 миллионов рублей)», — отметила Ван Влит.

Ранее в Москве затопило элитный жилой комплекс «Садовые кварталы», где проживают Петросян и Иван Янковский. Стоимость квартир в объекте начинается от 400 миллионов рублей.