Деми Мур высказалась о состоянии тяжелобольного Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур рассказала о состоянии бывшего мужа Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией. Ее цитирует The Independent.

Несмотря на то, что Брюс и Деми развелись в 2000 году, актеры сохранили теплые отношения и вместе воспитывали троих детей. По словам актрисы, ей тяжело смотреть на страдания экс-супруга.

«Это сложно. Тяжело видеть, как меняется кто-то настолько яркий, сильный и целеустремленный», — поделилась Мур.

Деми выразила поддержку жене актера, модели Эмме Хеминг-Уиллис. Она подчеркнула, что сочувствует Эмме и восхищается тем, как она справляется с болезнью мужа.

«У Эммы не было готового плана действий. На нее выпало так много испытаний. Я считаю, что она потрясающе справилась», — заявила Мур.

Ранее жена Уиллиса ответила на критику из-за решения поместить артиста в отдельный дом со специальным оснащением и сиделками. По словам Эммы, 70-летний актер хотел бы, чтобы его дочери росли в подходящей для них среде, а не в обстановке, отвечающей нуждам их отца.