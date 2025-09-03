Успенская сделала неожиданное признание о смерти

На юбилейном концерте в зале «Москва» певица Любовь Успенская дала откровенное интервью Пятому каналу, рассказав о сцене и творчестве. Артистка отметила, что выступает уже 55 лет и за это время окончательно убедила себя: ее призвание — музыка.

Успенская отметила, что для нее сцена — это нечто большее, чем профессиональная деятельность. По ее словам, это своего рода союз, который можно сравнить с браком. Именно поэтому певица призналась, что хотела бы уйти из жизни во время выступления, так как сцена для нее — это ее судьба.

«Считаю, что я обручилась со сценой. Она для меня как жених, как мой суженный. Сцена — это мое! И я хочу умереть на сцене!» — сообщила певица.

Любовь Успенская ранее заявила Пятому каналу, что бранная речь помогает жить. Отвечая на вопрос журналиста о том, как известная исполнительница песен в жанре шансон относится к мату, Успенская намекнула, что положительно.

Успенская высказалась о своем отношении к мату

Также ранее певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом IOWA, сообщила, что она хотела бы вернуться к своим музыкальным истокам и вновь поэкспериментировать с тяжелыми жанрами.