Дибров дал первый комментарий после новостей о разводе

Телеведущий Дмитрий Дибров посетил кинопремьеру в Москве и ответил на вопросы журналистов о жизни после расставания с женой. Об этом сообщает «СтарХит».

В августе адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская сообщили, что будут представлять интересы жены Диброва Полины в бракоразводном процессе. Адвокаты подчеркнули, что в ходе дела будут руководствоваться «исключительно интересами детей» - у пары их трое.

На кинопремьере, состоявшейся в Москве в начале сентября, журналисты спросили Диброва, возникли ли у него трудности в быту после расставания с женой.

«Я что же, бобыль вам, что ли? У меня прислуга, коллектив… Шофер возит детей в школу - из школы», - рассказал телеведущий, добавив, что может сам приготовить себе еду.

Также Дибров ответил на вопрос, может ли он решиться на брак «еще разок».

«Как Господь управит. Брак - это самое счастливое, что есть на свете. Любовь - это когда кто-нибудь для тебя важнее, чем ты сам... Вы, коллеги, никто не задал бестактного вопроса. Вы понимаете, что не надо залезать туда, где человеку больно», - сказал телеведущий.

Он добавил, что нельзя пытаться «засунуть на кухню» любимую женщину, если нет цели «жениться на кухарке». Дибров подчеркнул, что женщина должна быть хозяйкой не только в доме, но и в жизни мужчины.