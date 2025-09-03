Певица Алла Пугачева, пытавшаяся сыграть на публику и угодить украинцам, оказалась в невыгодном положении. Как сообщает «Царьград», россияне ей не забудут слова про «холопов», а украинцы — про поддержку ТЦК.

На днях артистка выразила слова поддержки украинскому рок-музыканту Святославу Вакарчуку — тот получил от Владимира Зеленского звание «Национальная легенда Украины». Это не понравилась простым украинцам — по их мнению, из-за таких, как Вакарчук, мужчины погибают на фронте «пачками».

«Пугачева хотела подмигнуть украинской публике, а вышло наоборот. Хоть бы думала, что пишет. Долго она будет позориться?»; «Военным, которые сгинули в полях, наград не дают. А этому быстро вручили - позор! И Пугачёва прибежала в комментарии по разнарядке. Да она и не знала раньше, кто это такой», — пишут недовольные граждане Украины.

Причина в том, что один из концертов Вакарчука превратился в операцию по принудительной мобилизации пришедших на мероприятие зрителей. Знала ли об этом Пугачева — неизвестно.

Напомним, что после начала спецоперации артистка уехала из России. Позднее она высказалась в адрес тех, кто критиковал и не одобрял ее деятельность. По ее словам, те, кто раньше ее не принимал, «были холопами, а стали рабами».