Муза Олега Табакова: Марине Зудиной — 60

Марина Зудина, 2018 год
© Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Марина Зудина в фильме «Валентин и Валентина» (1985)
© Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС
Марина Зудина в фильме «Забавы молодых» (1987)
© Киностудия им. М. Горького
Марина Зудина в фильме «Молодой человек из хорошей семьи» (1989)
© Свердловская киностудия

Олег Табаков и Марина Зудина во время прогулки по Саратову, 1994 год
© Юрий Набатов/ТАСС
Марина Зудина в фильме «Исповедь содержанки» (1992)
© «Терра»
Марина Зудина в фильме «Немой свидетель» (1994)
© Sony Classics
Марина Зудина и Олег Табаков, 2000 год
© Natalya Loginova/Global Look Press
Актер Сергей Безруков и актриса Марина Зудина с дочерью Марией Табаковой на XVIII церемонии вручения премии Олега Табакова в МХТ им. А.П. Чехова, 2013 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и дочерью Марией во время воскресника, проходящего в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, 2012 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и дочерью Марией на новогодней вечеринке компании BOSCO в Останкино, 2015 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и дочерью Марией перед началом церемонии вручения премии «Творческое открытие» Олега Янковского в рамках XVI Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в Светлановском зале Московского международного Дома музыки в Москве, 2016 год
© Илья Питалев/РИА Новости
Олег Табаков, Марина Зудина, Павел Табаков и актриса Мария Фомина (слева направо) на открытии выставки «Жизнь как кино» в торговом центре ГУМ в Москве, 2016 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Мария Зудина во время сбора труппы театра МХТ им. А.П.Чехова, 2015 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актриса Марина Зудина со своей дочерью Марией на церемонии вручения премии Олега Табакова в «Московском театре под руководством О. Табакова» в Москве, 2017 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и Марина Зудина с дочерью Марией во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в МХТ имени А. П.Чехова, 2018 год
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Марина Зудина и ее дочь Мария Табакова перед началом церемонии вручения премии «Женщины года Glamour», 2021 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Марина Зудина и дочь Мария Табакова во время ежегодного фестиваля цветов в ГУМе, 2020 год
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Марина Зудина с дочерью Марией Табаковой на открытии фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова на Чистопрудном бульваре в Москве, 2020 год
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Марина Зудина, ее дочь Мария Табакова и сын Павел Табаков перед сольным концертом пианиста Николая Луганского в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в концертном зале им. П.И. Чайковского, 2023 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Марина Зудина в фильме «Содержанки 4» (2023)
© START
Марина Зудина на церемонии запуска поезда «Великий русский артист Олег Табаков» в Московском метрополитене, 2025 год
© Софья Сандурская/ТАСС

Марина Зудина родилась 3 сентября 1965 года в Москве в семье журналиста и учительницы музыки. В детстве будущая актриса не показывала таланта в творчестве, однако ее мать упорно занималась с ней, чтобы развить способности. Сначала она хотела быть оперной певицей, затем балериной, а после актрисой. Зудина мечтала учиться только у Олега Табакова. В 16 лет она все же попала на курс к Табакову в ГИТИС, а затем и в его труппу Московского театра-студии.

В студенческие годы Зудина заводит роман с Табаковым, тогда он был еще женат. Они поженились через десять лет, у пары двое детей. Их сын Павел Табаков также стал успешным актером.

Марина Зудина играет в театре и снимается в кино. Она наиболее известна по ролям в сериалах «Содержанки» и «Лада Голд».

В одном из интервью Зудина призналась, что ее часто поздравляют композицией Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Она считает эту песню символом ее дня рождения.