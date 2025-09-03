Концерт Макса Коржа в Казахстане отменили

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Алма-Ате отменили. Об этом организатор мероприятия Concerts.prod сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Выступление артиста в Казахстане должно было состояться 6 сентября на Центральном стадионе Алма-Аты. По словам организаторов мероприятия, подготовка к шоу велась до последнего момента. Отмечается, что было продано 35 тысяч билетов, деньги за которые вернут зрителям.

Представители компании подчеркнули, что для проведения концерта было сделано все возможное. Причины отмены не уточняются.

Ранее в Польше разразился скандал из-за красно-черного флага Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена), вывешенного на концерте Коржа в Варшаве. После мероприятия на улице начались беспорядки, полиция задержала десятки людей. Произошедшее вызвало критику со стороны польских политиков. Сообщалось, что после инцидента более 60 человек будут вынуждены покинуть страну.