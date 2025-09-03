Певица Ая из «Город 312» рассказала о перенесенном инсульте

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Нестернеко) рассказала о перенесенном инсульте в интервью Андрею Малахову. Артистка отметила, что ее жизнь висела на волоске.

Ая, которой сейчас 54 года, перестала появляться на публике около двух лет назад. Изначально её отсутствие связывали с восстановлением после коронавируса, однако позднее выяснилось, что здоровье певицы находилось под серьёзной угрозой.

Исполнительница хита «Обернись» рассказала, что перенесла COVID-19 четыре раза, а в последний раз у неё было поражено 25% лёгких и пропало обоняние. Светлана подчеркнула, что коронавирус оказывает сильное влияние на кровь, сосуды, суставы и организм в целом. Несмотря на ослабленное состояние, она продолжала выступать, пока не почувствовала сильную боль и кровотечение из носа перед концертом.

«Мы вернулись домой, смотрим сериал, как вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Муж говорит: «Всё нормально? Ты будто не слышишь меня, повторяешь, словно пьяная». Я выпила таблетку, уснула, а проснулась из-за ужасной рвоты. Тут уже вызвали скорую, муж сразу сказал: «У жены все признаки инсульта», – рассказала Светлана.

Врачи диагностировали у Светланы обширный инсульт и срочно поместили её в реанимацию. Медики сразу предупредили, что её жизнь висит на волоске. Часть мозга артистки умерла.

Через несколько дней состояние Аи удалось стабилизировать, но она частично потеряла подвижность левой стороны тела и испытывала трудности с речью. Певица советует всем делать УЗИ глубоких вен, чтобы выявлять тромбы, способные привести к инсульту. На данный момент левая рука у неё ещё не полностью восстановилась.