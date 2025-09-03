Михаил Шуфутинский рассказал, что не верил в успех песни «Третье сентября»

Михаил Шуфутинский не ожидал, что песня «Третье сентября» станет столь популярной. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru. По словам артиста, композицию долгое время не заказывали на корпоративах и практически не ставили на радио.

Музыкант признаётся: в успех песни он не сильно верил, да и вообще подход к творчеству в то время был другой.

«Не надо что-то записывать, рассчитывая на что-то. Надо творить и исполнять музыку, как тебе нравится и хочется! Песня «Третье сентября» долгое время была не сильно востребована на концертах, её мало крутили в эфирах, а потом постепенно она начала взлетать. И вот за последние 15 лет она расправила свои крылья и летит сквозь жизни многих людей, даже поколений», — поделился Шуфутинский.

Кстати, 3 сентября Михаил даёт большой концерт в Кремлёвском дворце, ради которого он даже отказался от частных выступлений. Известно, что на шоу придут шесть тысяч фанатов нетленки. Сколько заработает Шуфутинский на этом выступлении, читайте здесь.

