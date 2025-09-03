Стало известно, какое имущество будут делить Ефремов и Кругликова

После развода Михаил Ефремов и Софья Кругликова поделят недвижимость стоимостью около 200 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, в 2011 году Ефремов купил шестикомнатную квартиру площадью почти 150 квадратных метров в историческом доме в Хамовниках. Сейчас такое жилье оценивается примерно в 140 миллионов рублей.

В 2019 году на имя Кругликовой была оформлена 45-метровая квартира на Большой Никитской в Пресненском районе. Дом, где она находится, — объект культурного наследия 1876 года. Квартира оценивается примерно в 40 миллионов рублей. Также на Софью оформлен дом площадью 63 квадратных метра с участком в шесть соток в подмосковном СНТ «Рябинушка» Красногорского района. Стоимость — около 20 миллионов рублей.

Две квартиры Михаила Ефремова, которые он получил по наследству, не подлежат разделу. Это 67-метровая квартира матери актера на Никитском бульваре стоимостью около 52 миллионов рублей. Ефремов оформил ее на себя только в 2021 году. Второе наследство — от дяди: в 2023 году ему досталась 123-метровая пятикомнатная квартира на Тверской. Сейчас ее стоимость составляет около 90 миллионов рублей, хотя два года назад она стоила 50 миллионов.

Ефремов развелся с пятой женой

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов подарил трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте семье, которая ухаживала за его дядей 19 лет.