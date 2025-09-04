Анну Asti призвали уйти со сцены и родить детей

Общественник Андрей Ковалев посоветовал Анне Asti уйти со сцены и родить детей. Об этом сообщает «Абзац».

Активист Андрей Ковалев рассказал, что сильно озабочен демографической обстановкой в России. По его словам, пример россиянам должны подавать в том числе представители нашего шоу-бизнеса, однако многие из них не спешат рожать.

«Я вспоминаю Катю Лель, которая дала концерт за день до того, как родила. Этой силы воли сейчас не хватает нашим молодым артисткам. Мне искренне жаль их. У них не будет смысла жизни. Женщина должна продолжать род», — заявил он.

Общественник привел в пример певицу Анну Asti, у которой пока нет детей.

«Пока у нас в стране лидеры мнений, которые не собираются рожать в 35 лет, как Анна Асти, о демографии можно забыть. Я желаю певицам детородного возраста поскорее стать многодетными мамами. Берите отпуск и рожайте детей», — посоветовал он.

Ранее мы писали о том, почему с Анной Asti не хотят дружить коллеги по шоу-бизнесу.