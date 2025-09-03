Развод, неудачи и проклятия: что происходит в жизни Никиты Преснякова

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков официально подтвердил свой развод с Аленой Красновой. Что происходит в жизни музыканта, и как складывается его карьера в США, разбиралось издание News.ru.

Пресняков и Краснова поженились в 2017 году после трех лет отношений. 2022 год многое изменил в жизни Преснякова и его родственников. Сначала Россию покинула его бабушка, певица Алла Пугачева. А осенью стало известно, что и сам Никита Пресняков уехал в США, а вслед за ним отправилась и его жена. Из-за переезда деятельность рок-группы Преснякова была приостановлена, и сам музыкант вернулся к профессии клипмейкера.

19 августа Алена Краснова опубликовала в соцсетях сообщение о том, что они с мужем разводятся. Сам Пресняков перепостил ее сообщение, а затем заявил, что начал новую жизненную главу

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность», — подчеркнула Краснова.

По мнению психоаналитика Ирины Смолярчук, развод Преснякова и Красновой стал вполне закономерным, так как они рано поженились и повзрослели уже в браке.

«Когда люди взрослеют вместе, у них заканчиваются страсть, терпение, нежность, любовь, потому что они стали большими боевыми друзьями, братанами. А эта история абсолютно бесполая, она лишает пару романтики», — констатировала эксперт.

В свою очередь экстрасенс Дарья Миронова считает, что причиной развода артиста могло стать проклятие, а также любовные привороты, которые на него «делали многие».

Внук Аллы Пугачевой «пустился во все тяжкие» после развода

«Никита разводится из-за проклятия, которое было нанесено на его личную жизнь, то есть у него перекрыт именно канал, связанный с личной жизнью. У него начало отношений идет очень хорошо и было несколько лет счастливого и полноценного брака, потом резко негатив идет», — пояснила Миронова.

Карьера Преснякова в США

Никита Пресняков сейчас поет каверы песен известных российских исполнителей и снимает клипы артистам в Америке, по сути губит свою карьеру. Такое мнение высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, в Росси музыкант мог реализоваться, в том числе и благодаря своим звездным родственникам, а в США чувствует себя неким «околоартистическим персонажем».

«Благодаря авторитету родных он мог, конечно, в России реализоваться как рок-музыкант. Он сделал ставку на Америку, там его творчество не нужно оказалось», — отметил он.

Ранее Владимир Пресняков рассказал о том, что очень переживает из-за развода сына. При этом он также признал, что Никита уже находится в поиске «чего-то нового».