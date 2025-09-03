Крид резко ответил на жалобу Мизулиной из-за поцелуев на его концерте

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) прокомментировал обращение главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к Следственному комитету (СК) и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт исполнителя. Пост он разместил в своем Telegram-канале.

Артист заявил, что не считает «красиво поставленный танцевальный номер», в который вошли поцелуи с танцовщицей, событием, способным повлиять на семейные ценности. Он подчеркнул, что эта часть концерта не имела ничего общего с развратными действиями в отношении несовершеннолетних.

«Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально», — пояснил Крид.

Тем не менее исполнитель пообещал внести коррективы в номер, чтобы больше не привлекать внимание общественников.

Певец добавил, что сама Мизулина, по его мнению, обесценивает семейные ценности и оскорбляет людей.

«Можно много чего сказать про этого "безгрешного ангела", которая возомнила себя правосудием, но и так *** чести», — подытожил Крид.

2 сентября Мизулина заявила, что направит обращения в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних» во время концерта Крида. На выступлении с возрастной маркировкой «12+» артист целовался с танцовщицей во время одного из номеров. Глава ЛБИ назвала шоу «голой вечеринкой на сцене "Лужников"».