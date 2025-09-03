Внук Аллы Пугачевой «пустился во все тяжкие» после развода

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков «пустился во все тяжкие» после развода с супругой Аленой Красновой. Об этом сообщает издание kp.ru.

Пресняков-младший в личном блоге выложил ряд фотографий, сделанных на музыкальном фестивале Burning Man в США. На опубликованных СМИ снимках певец показал, как веселится на вечеринке, несмотря на развод с женой.

Музыкант посетил Burning Man в компании друзей, на мероприятии он прокатился на велосипедах по пустыне, употребив незадолго до этого алкоголь, а потом заночевал под открытым небом. Фестиваль впечатлил артиста своим разнообразием. По его словам, на мероприятии было все необходимое для отдыха.

«Тут [на фестивале] есть все! Даже скейт-парк, баня, хаммам, караоке – все, что мне было нужно!» — отметил Пресняков-младший.

Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».