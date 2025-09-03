Крид резко ответил на жалобу Мизулиной из-за поцелуев на его концерте

Певец Егор Крид отреагировал на обвинения главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной в разврате из-за концерта в Москве. Артист высказался в своем Telegram-канале. Егор Крид заявил, что не считает исполнение танцевального номера в шортах и топе красивой девушкой и поцелуй с ней угрозой для "семейных ценностей нашей страны". Певец пояснил, что поцелуи — неотъемлемая часть здоровых отношений между мужчиной и женщиной. Артист обратил внимание, что они транслируются в мультфильмах, кино и сказках. "Зато я считаю, что разрушать семью в Год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины", — раскритиковал Крид Мизулину. По словам певца, он мог бы "много чего сказать" про главу "Лиги безопасного интернета", но не станет этого делать. Артист добавил, что услышал недовольных поклонников и вместе со своей командой переделает и доработает номер. В конце августа прошел концерт Егора Крида в "Лужниках" — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила "пикантный номер", затем Крид ее поцеловал. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала выступление "голой вечеринкой" из-за "развратных действий" на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.