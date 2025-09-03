Киркоров прокомментировал скандальный концерт Крида

Певец Филипп Киркоров прокомментировал скандальный концерт рэпера Егора Крида. Как сообщает Starhit, на премьере фильма «Вниз» поп-король заявил, что ничего неприличного на мероприятии не происходило.

Напомним, что 30 августа в «Лужниках» прошел концерт Крида, который посетили 86 тысяч человек. Возрастное ограничение мероприятия было 12+, однако часть номеров оказалась наполнена откровенными элементами, в том числе с полуголыми танцовщицами. Во время исполнения одной из песен танцовщица и вовсе села на колени артиста и стала выполнять недвусмысленные движения. Родители оказались шокированы и потребовали наказать артистка.

Киркоров лично принимал участие в концерте, а после наблюдал за шоу из зрительного зала. Он не согласен с критикой.

«Разврат? По-моему, все было в норме. Все было эстетично, красиво, деликатно. Как Егор умеет. Он никогда не переходит грань. Это все глупости!» — заявил певец.

Отметим, что такого же мнения придерживаются коллеги Крида по фильму «Вниз». Актриса Анфиса Черных в восторге от шоу, а режиссер Марюс Вайсберг заявил, что концерт был на мировом уровне, однако признал, что там «чуть-чуть была такая перчинка».