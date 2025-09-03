Рэперша Карди Би выиграла суд о нападении на охрану

Присяжные Верховного суда Лос-Анджелеса оправдали американскую рэп-исполнительницу Белкалис Марленис Альмансар, известную как Карди Би, по делу о нападении на сотрудницу охраны.

По данным следствия, охранница медучреждения Эмани Эллис подала на артистку иск на 24 миллиона долларов за нападение у кабинета акушера-гинеколога в 2018 году.

Эллис утверждала, что Карди «поцарапала ей щеку семисантиметровым ногтем» и плюнула в лицо. По ее словам, после произошедшего ей потребовалась пластическая операция. Кроме того, инцидент якобы лишил ее работы, так как внимание к делу привлек высокий статус исполнительницы.

Карди Би, которая якобы в тот период пыталась скрыть свою первую беременность от мужа — рэпера Оффсета, заявила в суде, что Эллис следила за ней и снимала на телефон. Ее слова подтвердили врач Дэвид Финке и сотрудница ресепшена, отметившие, что драки они не видели.

В результате гражданского процесса присяжные постановили, что Карди Би не обязана компенсировать ущерб Эмани Эллис. После оглашения вердикта певица поблагодарила адвокатов и присяжных.

— Я не шучу. Даже если буду на смертном одре, клянусь богом, я скажу это на смертном одре: я не прикасалась к этой женщине, — заявила Карди Би в интервью телеканалу ABC.

