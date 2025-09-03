Автор одноименной песни Михаил Шуфутинский заработает 3 сентября 36 миллионов рублей. Об этом рассказали в Telegram-канале Mash.

В этот день артист не планирует выступать на каких-либо корпоративах — хотя певцу поступали предложения с увеличенным гонораром. Вместо этого Шуфутинский споет культовую песню в Государственном Кремлевском дворце.

Артист заработает за концерт примерно 36 миллионов рублей — эта сумма рассчитана с вычетом расходов на свет, шоу, аренду, охрану и райдер, уточнили в публикации.

Недавно эстрадная певица Кристина Орбакайте якобы обвинила свою мать Аллу Пугачеву в отмене своих выступлений в России. Артистка не может вернуться в страну из-за потенциальных неприятностей, связанных с отношением россиян к ее матери и отчиму Максиму Галкину*.

3 сентября выходит новая песня Шуфутинского

Российская певица Лолита Милявская тем временем подняла гонорар за свои выступления до шести миллионов рублей. Такое решение обусловлено ее популярностью среди молодого поколения: подростки публикуют разные ролики под ее песни и видеоролики с концертов артистки.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.