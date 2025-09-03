Актёр Михаил Ефремов официально расторг брак со своей пятой женой Софьей Кругликовой, с которой прожил вместе более двух десятилетий. Теперь бывшим супругам предстоит разделить имущество.

Как выяснил SHOT, фактически отношения в семье прекратились несколько месяцев назад, однако юридически развод оформили только сейчас. По информации издания, Ефремов перестал общаться с супругой из-за постоянных ссор, а окончательным разрывом стало свидание артиста в колонии: 61-летний актёр провёл три дня с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. В браке родились трое детей — дочь Вера в 2004 году, Надежда в 2007-м и сын Борис в 2010-м. Супруга долгие годы прощала актёру измены, скандалы и злоупотребления алкоголем, поддержала его даже во время тюремного заключения.

Однако в итоге брак завершился разводом. Перед этим Ефремов успел пройти курс отдыха и лечения в санатории Кисловодска, потратив на это около 300 тысяч рублей.

