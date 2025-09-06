Повторила смерть матери: трагическая судьба единственной дочери Уитни Хьюстон

Актриса и певица Уитни Хьюстон была мировой звездой, и ее смерть стала трагедией для миллионов поклонников. Но судьба единственной дочери певицы, Бобби Кристины, оказалась еще более драматичной и короткой. «Рамблер» расскажет о непростом детстве девочки, потери матери, домашнем насилии и скоропостижной гибели.

Детство

Бобби Кристина родилась 4 марта 1993 года в Ливингстоне, Нью-Джерси, в семье актрисы Уитни Хьюстон и R&B-исполнителя Бобби Брауна. С самого рождения девочку называли «главным сокровищем» артистки. Хьюстон постоянно показывала ее журналистам, брала на гастроли, и Бобби Кристина часто появлялась на сцене рядом с матерью.

Но детство звездной наследницы было далеко не безоблачным. Родители постоянно ссорились, пресса писала о громких скандалах, наркотиках и алкоголе. Эта напряженная атмосфера в доме тяжело сказывалась на ребенке.

После развода Хьюстон и Брауна в 2007 году Бобби Кристина осталась жить с матерью. Несмотря на трудности, их связывали очень близкие отношения: Уитни говорила, что дочь — ее лучший друг и главный смысл жизни.

Смерть матери

11 февраля 2012 года Уитни Хьюстон была найдена мертвой в ванной отеля в Беверли-Хиллз. По официальной версии, причиной смерти стало «утопление, а также последствия атеросклеротического заболевания сердца и употребления кокаина», пишет Газета.ru. Для 18-летней дочери гибель матери стала настоящим шоком.

Бобби Кристина признавалась, что в тот момент ее жизнь рухнула. Она перестала общаться с друзьями, замкнулась в себе и все чаще прибегала к алкоголю и таблеткам. Ей досталось все наследство матери — около 20 миллионов долларов (BBC

), но богатство не облегчило эмоциональное состояние дочери Уитни Хьюстон. Напротив, пристальное внимание прессы, давление семьи и возложенные на ее плечи чужие ожидания сделали девушку еще более уязвимой.

Неудавшаяся карьера

После смерти матери Бобби Кристина пробовала продолжить ее дело. В 2012 году она дебютировала на телевидении в сериале Тайлера Перри «‎Хорошо это или плохо», сыграв роль сотрудницы ресепшена Тины. Но актерскую карьеру дальше ей развить так и не удалось: психологические проблемы и давление со стороны окружения мешали сосредоточиться на работе. Параллельно она принимала участие в реалити-шоу о семье, однако публика воспринимала ее скорее как «дочь Уитни», чем как отдельную личность.

Отношения с Ником Гордоном

В том же 2012 году Бобби Кристина объявила о помолвке с Ником Гордоном — близким другом, которого она называла «большим братом». Когда ему было 12 лет, Уитни Хьюстон приняла в дом как приемного сына, но официально не усыновила.

Эти отношения вызвали волну критики в адрес девушки. Родные утверждали, что Гордон контролировал девушку, влиял на ее поведение и усиливал пагубные привычки. Позже именно его обвинили в том, что он подсыпал ей наркотики и избивал ее.

И хотя молодые люди представляли себе общественности в качестве супругов, в официальном браке они не были. Об этом позже заявил юридический представитель ее отца в интервью ABC News:

«Она никогда не была и не была замужем за Ником Гордоном».

Последние месяцы

31 января 2015 года Бобби Кристину нашли без сознания в ванной ее дома в Атланте. Ситуация выглядела пугающе похожей на смерть матери: девушка лежала лицом в воду. В ее крови нашли алкоголь, марихуану и успокоительные препараты. Врачи диагностировали тяжелое повреждение мозга и ввели ее в состояние искусственной комы.

Шесть месяцев она провела в клинике и хосписе, но улучшений не было. Родные надеялись на чудо, но медики говорили о крайне низких шансах, говорилось в журнале People.

26 июля 2015 года Бобби Кристина умерла в возрасте 22 лет. Вскрытие показало: смерть наступила от пневмонии, возникшей после длительного пребывания без сознания. Дочь Уитни Хьюстон похоронили в Нью-Джерси, рядом с могилой матери.

Суд над Ником Гордоном

После смерти девушки ее семья подала иск против Ника Гордона. Его обвинили в домашнем насилии и подсыпании Бобби Кристине наркотиков, употребление которых и повлекло за собой смерть. Также родственники заявили о том, что молодой человек обкрадывал девушку, пока та находилась в коме.

В 2016 году суд Атланты признал его граждански ответственным за смерть Бобби Кристины и обязал выплатить компенсацию в размере 36 миллионов долларов, сообщалось в Lenta.ru. Но уголовного дела против него так и не возбудили.

Через несколько лет история получила трагическое продолжение: в 2020 году Ник Гордон скончался от передозировки наркотиков. На момент смерти ему было 30 лет.

После смерти девушки ее отец, Бобби Браун, и бабушка, Сисси Хьюстон, посвятили себя сохранению памяти о ней. В США в ее честь был создан фонд имени Бобби Кристины Браун для поддержки женщин, пострадавших от домашнего насилия.

