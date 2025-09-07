Лолита Милявская: депрессия, пять браков и громкий скандал

Лолита Милявская всегда была на виду. Ее личная жизнь обсуждалась не меньше, чем творчество. Певица открыто говорила о трудных периодах и не раз оказывалась в центре резонансных историй. О депрессии артистки, браках и самых громких скандалах с ее участием, читайте в материале «Рамблера».

Психические проблемы

Певица не скрывала, что переживала тяжелые психологические состояния, включая депрессию. Она открыто рассказывала, что обращалась к врачам, принимала лекарства и проходила консультации у специалистов. В 2024 году певица призналась, что после отмены концертов чувствовала себя настолько плохо, что несколько раз вызывала скорую помощь. Свое состояние она описывала как «усталость и резкий скачок давления». Эти признания она делала публично и добавляла: если человеку тяжело, лучше не терпеть, а вовремя обратиться к психиатру.

Пять браков: как начинались и почему заканчивались

Первый брак с актером Александром Беляевым пришелся на студенческие годы. Лолита уже начала делать первые шаги в музыкальной карьере, и они с Александром переехали сначала в Одессу, где певица познакомилась с Александром Цекало, а потом в Москву. По словам самого Беляева, они какое-то время жили «втроем» в коммуналке, а затем последовал развод; актер понял, что у Лолиты роман с Цекало. Расставание с ней далось Беляеву очень тяжело, рассказывал он в беседе с «‎Комсомольской правдой».

Отношения с Виталием были фиктивными. Лолита вышла за него замуж, чтобы получить московскую прописку, о чем она сама неоднократно рассказывала в интервью. Но после развода певица решила оставить фамилию мужа и сделала ее своим сценическим именем.

3. Александр Цекало (1988–2000; регистрация — 1998)

Творческий дуэт «Академия», который Лолита Александр создали, только переехав в столицу, перерос в семью. Но вместе они пробыли недолго. Как сама позже признавалась артистка, их брак держался исключительно на совместном творчестве. Тем не менее в браке родилась их дочь Ева родилась, которая официально носит фамилию Цекало.

Многие думали, что причиной развода стала измена Цекало, однако певица эти доводы опровергла. Она объяснила разрыв накопившейся усталостью от соперничества и хамства, а также претензиями к финансовой прозрачности партнера; в интервью она говорила, что узнавала о «реальных гонорарах» постфактум. Подробности Лолила обнародовала в эфире Первого канала в программе «Эксклюзив».

Брак с бизнесменом Александром Зарубиным певица называла одним из самых счастливых. Тем не менее супруги все-таки развелись. В 2009 году Лолита призналась, что пережила выкидыш; с трагедией супруги справиться не смогли. Плюс на разрыв повлияла интенсивная гастрольная жизнь артистки. В отдельных публикациях звучала и версия о неверности со стороны Лолиты.

Пятым мужем звезды стал теннисист Дмитрий Иванов. Супруг был младше Лолиты на 11 лет. В 2019 году Милявская заявила, что они охладели друг к другу, и решили разойтись. А спортсмен назвал другую причину: в их браке не было интимной жизни. И хотя они могли спокойно развестись в ЗАГСе, спортсмен подал иск о разводе; это подтверждали судебные сводки и новостные агентства, в том числе, РБК. Певица в ответ подавала ходатайство о признании брака фиктивным; в 2020 году брак был официально расторгнут судом.

Громкие скандалы

«Голая» вечеринка и волна отмен

В конце 2023 года Лолита оказалась в центре одной из самых обсуждаемых историй шоу-бизнеса. Она приняла участие в вечеринке, организованной телеведущей Настей Ивлеевой. Темой мероприятия был откровенный дресс-код, и фото гостей моментально разошлись по соцсетям и СМИ. В сети разгорелась бурная дискуссия: часть пользователей поддержала артистов, посчитав это проявлением свободы, а другая часть обвинила их в нарушении моральных норм.

Резонанс был настолько сильным, что некоторые концертные площадки объявили об отмене выступлений участников мероприятия, включая Лолиту. Федеральные телеканалы в экстренном порядке вырезали записи с ее участием, а ряд рекламодателей отказались от совместных проектов. В нескольких городах организаторы концертов отменяли ее концерты, ссылаясь на «реакцию общественности» и опасались, что проведение шоу вызовет протесты. Сама певица отвечала, что не собирается оправдываться, и поблагодарила тех поклонников, которые остались с ней несмотря на давление.

Срыв концертов и нападки активистов

В 2024–2025 годах скандалы продолжились уже в другой форме. В разных регионах сообщалось о давлении общественников на концертные площадки и попытках сорвать выступления Милявской, говорится в РБК. Активисты направляли жалобы в местные администрации, заявляя, что концерты артистки «недопустимы». Иногда поступали прямые угрозы организаторам.

Несколько концертов были отменены буквально за день до выступления, что вызывало возмущение у поклонников, купивших билеты заранее. В других случаях концерты переносили на новые даты или в другие города. Лолита не раз комментировала происходящее, подчеркивая, что считает давление проявлением цензуры и личной травли. Она отмечала, что такие атаки причиняют ущерб не только ей, но и целой индустрии: страдают музыканты, звукорежиссеры, танцоры и технические службы, задействованные в шоу.

В интервью певица рассказывала, что организаторы мероприятий иногда получали предупреждения, что аренда залов будет сорвана, если они не отменят концерт. По ее словам, часть площадок выдерживала давление, но многие отказывались сотрудничать из-за страха штрафов и проверки со стороны надзорных органов.

Сейчас Лолита активно работает: выступает, участвует в ТВ-проектах и ведет соцсети. Милявская честно признает свои ошибки, не боится говорить о прошлом, благодаря чему остается одной из самых искренних артисток на сцене. По словам певицы, испытания сделали ее сильнее, а яркость ее образа — не уход от прошлого, а его признание.

