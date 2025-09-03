Шуфутинский попал в базу «Миротворца»

Российский артист, исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский попал в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает издание ТАСС.

По данным ресурса, певец и заслуженный артист России внесен в базу в 2017 году за то, что посетил Крым. В январе 2023 года украинский президент Владимир Зеленский также ввел против него санкции.

Сольная карьера Шуфутинского насыщена, а дискография музыканта насчитывает около 30 альбомов. Самой узнаваемой является песня «Третье сентября», получившая вторую волну популярности в последние годы благодаря большому количеству мемов.

Ранее стало известно, что актер Павел Деревянко попал в базу сайта «Миротворец». Как говорится в карточке артиста, он открыто поддержал проведение специальной военной операции (СВО), а также посещал Донбасс. Владельцы ресурса обвинили Деревянко в сознательном нарушении границ Украины и покушении на ее целостность.

Как сообщалось в августе, актер Юрий Колокольников, известный ролями в фильме режиссера Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», внесен в список угроз национальной безопасности Украины. Тогда значилось, что Колокольников принимал участие в съемке фильмов, финансируемых из государственного бюджета России.