Новая девушка Дмитрия Диброва оказалась моложе 36-летней Полины

Полина и Дмитрий Дибровы разводятся, они уже подали заявление и уладили все спорные вопросы. Семью шоумена разрушил друг, бизнесмен Роман Товстик. Мужчина так влюбился, что оставил жену и шестерых детей ради соседки.

Поговаривали, что телеведущий, узнав о предательстве, крепко запил. Якобы его видели в одном из московских баров, а потом Дибров улетел к другу в Испанию, чтобы отвлечься от проблем.

Полина же с детьми съехала из семейного особняка и поселилась в съемном доме. По другой информации, коттедж для Дибровой купил Товстик, потратив на него около 150 миллионов рублей.

Однако теперь вскрылась другая информация. Журналисты "Комсомольской правды" уверяют, что Дмитрий и сам изменял жене. Якобы у ведущего есть девушка. Ходили слухи, что Дибров закрутил роман с одной из певиц-близняшек, его часто видели в компании 38-летних Кати и Волги Король. Но приятель шоумена опроверг это. Он заявил, что у шоумена действительно появилась любовница, но кто она, публика пока и не догадывается.

"Нет, у Дмитрия другая девушка. И она моложе Полины", — рассказал близкий человек Диброва.

Напомним, что Полина — четвертая жена Дмитрия. В этом браке у шоумена родились трое сыновей.