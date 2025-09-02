Успенская заявила о желании умереть на сцене

Певица Любовь Успенская призналась в любви к концертной деятельности и заявила, что хотела бы умереть на сцене. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

Во время своего юбилейного концерта в зале «Москва» Успенская, которая на сцене уже 55 лет, сообщила, что музыка — это ее призвание.

«Считаю, что обручилась со сценой. Она для меня как жених, мой суженый. Сцена — это мое! И я хочу умереть на сцене!» — уверенно заявила звезда.

Ранее Любовь Успенская сообщила, что Алла Пугачева не хотела, чтобы она появлялась на телевидении. По словам Успенской, ее практически не приглашали участвовать в телепрограммах.