Телеведущий Дибров не исключил, что вновь женится после неудачного пятого брака

Телеведущий Дмитрий Дибров не исключил, что вновь женится после неудачного брака с моделью Полиной Дибровой. Его слова передает "СтарХит" в своем Telegram-канале. "Как Господь управит. Брак - это самое счастливое, что есть на свете",- заявил Дибров, отвечая на вопрос журналиста: "А может еще разок [вступите в брак]?" Телеведущий также поделился своим видением идеальной женщины: по его мнению, настоящая хозяйка - это та, которую мужчина любит, и она не обязана проводить все время у плиты. Дибров высказался о разводе на премьере фильма "Тогда. Сейчас. Потом" Роберта Земекиса, которое состоялось в кинотеатре "Москва". Телеведущий также посмеялся над слухами о своем новом романе: он обнял актрису Ирину Безрукову на мероприятии, а затем продиктовал корреспондентам: "Пиши, что у Диброва роман с Безруковой, у них скоро будет маленький, а назовем мы его Серега". В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены "хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице". Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.