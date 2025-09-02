Жена Романа Товстика набросилась на Полину Диброву на шоу Малахова

Роман и Елена Товстики устроили из развода шоу на всю страну. Супруги дошли даже до Андрея Малахова и рыдают на его шоу, обвиняя друг друга.

Первой большое интервью ведущему дала Елена, а теперь муж ответил ей. Но, Малахов пошел на хитрость, он побеседовал с Товстиком, а потом предложил посмотреть интервью жене миллиардера. Елена прокомментировала каждое слово мужа, многое ее очень сильно задело.

Так, Роман заявил, что его жена знала о разводе, и он все сделал честно. Но при этом бизнесмен скрыл, что ни слова не сказал супруге о новой возлюбленной Полине Дибровой. Товстик считает, что именно подружка разбила ее семью. Многодетная мама не выдержала признаний мужа и набросилась с обвинениями на коварную разлучницу, Она уверена, что Полина подливала Роману магические отвары.

"Я предполагаю, что вот эти зелья, которые Полина ему подливала, сделали его жестоким", — высказалась Елена.

Мол, в их семье и раньше были моменты, когда они оказывались на грани расставания, но Роман не уходил из семьи, его держали дети. Когда же Полина вцепилась в мужчину, все рухнуло. Товстик верит, что без колдовства там не обошлось, ведь как иначе можно было разрушить такую крепкую семью.

Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы тоже разводятся. Расставание шоумена с женой прошло мирно, никто не скандалил и не устраивал дележку. В этом заслуга в том числе адвокатов, которые смогли грамотно уладить все вопросы.