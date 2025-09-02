3 сентября выходит новая песня Шуфутинского

Михаил Шуфутинский не скрывает — он обожает 3 сентября, день, который превратил его песню в культовый интернет-мем. В 2025 году артист решил воспользоваться популярностью даты и выпустить новый трек в дуэте с рэпером ST. Конечно, повторить успех легендарной «Третье сентября» невозможно, но Шуфутинский всё ещё пытается быть актуальным и использовать внимание к дате в своих целях. Как появилась композиция «Третье сентября», почему именно он стала мемом и как «Шуфутинов день» завоевал интернет — в материале RT.

История песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского

Песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского — одна из самых известных и ставших культовыми на российской эстраде. У неё довольно интересная история. Автор слов — Игорь Николаев, музыку написал Игорь Крутой.

Изначально песня создавалась как драматичная лирическая баллада о любви, разлуке и дне, который стал символом расставания. Не так давно сам Игорь Николаев рассказывал, что за датой 3 сентября не стоит ничего. Просто она хорошо легла на музыку. В 1993 году композицию впервые исполнил Михаил Шуфутинский и включил её в свой альбом.

Песня рассказывает о разрыве отношений, который произошёл 3 сентября — дата стала якорем для воспоминаний героя. В ней много символики: опавшие листья, сжигание фотографий, тоска по ушедшей любви. Главный акцент сделан на ритуале: герой каждый год в этот день возвращается к моменту разрыва.

Когда «3 сентября» стало мемом

В 1990-е годы песня звучала часто, но была воспринята скорее как типичная лирическая композиция в стиле шансон. Вторую жизнь она обрела, когда стала мемом в интернете.

Свою историю мем отсчитывает с 2011 года. Тогда в одном из сообществ во «ВКонтакте» было опубликовало фото американского рэпера Рика Росса с текстом: «Я календарь переверну, и снова третье сентября». Считается, что именно этот кадр стал вирусным и породил сотни других мемов. Теперь 3 сентября пользователи называют «Шуфутинов день». В преддверии этого дня шутят, что слышат «шаги Шуфутинского к календарю».

Михаил Шуфутинский относится к этому феномену с юмором и даже участвует в праздновании. Он несколько раз шутил, что для него 3 сентября — «самый загруженный день в году». В интервью говорил: гордится тем, что песня стала частью массовой культуры.

Где сейчас Михаил Шуфутинский

Михаилу Шуфутинскому 77 лет, и он продолжает активно выступать и гастролировать. Лето 2025 года Михаил Захарович провёл в концертных турах по отелям Турции.

Его график распланирован на несколько месяцев вперёд. В октябре запланировано участие артиста в юбилейном вечере Ильи Резника в Москве и в сборном концерте «Любимый шансон» в столице Белоруссии. Уже известно, что в ноябре и декабре 2025-го Михаил Захарович даст концерты в Дубае, Москве, Казани, Волгограде и Нижнем Новгороде.

3 сентября 2025 года Шуфутинский презентует новую песню. Это дуэт с рэпером ST. Песня называется «Счастье на за горами». Шуфутинский отметил, что ему импонирует творчество и личность ST и он рад снова поработать вместе с рэпером.