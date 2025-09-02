Цыганов пытался помочь спасти Менабде, собрав деньги на операцию

Актер театра и кино Евгений Цыганов собирал деньги для оплаты операции советской и грузинской певице и актрисе Манане Менабде. Соответствующий сбор денежных средств он объявил в марте этого года в своих социальных сетях.

В марте 2025 года Цыганов опубликовал совместную фотографию с певицей в своем блоге. В посте он поделился тревожной новостью о болезни женщины и обратился к своим подписчикам с просьбой помочь собрать деньги для срочной операции Менабде. Эти средства он обозначил, как подарок в честь дня его рождения.

Поклонники актера отнеслись с пониманием к просьбе и в скором времени собрали необходимую сумму в 2,5 миллиона рублей.

Спасти певицу так и не удалось. Во вторник, 2 сентября, она скончалась в возрасте 77 лет. Уточняется, что основной причиной смерти стала борьба с продолжительной тяжелой болезнью. Артистка родилась в 1948 году в Тбилиси. В 16 лет Менабде стала частью ансамбля «Рэро», после школы продолжила обучение в театральном институте, а также окончила ГИТИС. В середине 1980-х женщина переехала в Москву, где играла в Театре импровизации.